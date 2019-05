Unimot planuje uruchomienie pierwszej stacji Avia na Ukrainie pod koniec maja

"Otwarcie pierwszej stacji na Ukrainie planowane jest na koniec maja. Co do stacji Avia, to w dalszym ciągu podtrzymujemy plan otwarcia 100 stacji na rynku polskim do końca 2020 roku. Obecnie w sieci w Polsce funkcjonuje 46 stacji" - powiedział Brzozowski w trakcie czatu inwestorskiego w serwisie Strefa Inwestorów.