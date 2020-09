Unimot sprzedał 1 MW instalacji fotowoltaicznych pod marką Avia Solar

"Wszystko idzie zgodnie z planem, mamy już 1 MW sprzedanych instalacji - zarówno do klienta indywidualnego, jak i biznesowego. Pracuje dla nas już 30 sprzedawców na terenie całego kraju, a w planach do końca roku chcemy zatrudnić mniej więcej jeszcze drugie tyle. Do działu technicznego przyjmujemy osoby z kompetencjami pozwalającymi nam prowadzić wszelkie działania techniczne dla instalacji do 50 kWp, jak i rozwój oraz budowę instalacji powyżej 50 kWp - w tym również prowadzenie developmentu instalacji wielkoskalowych" - powiedział prezes spółki Unimot Energia i Gaz Andrzej Moczydłowski, cytowany w komunikacie.