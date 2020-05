Unimot wchodzi w segm. PV z marką Avia Solar; cel: 276 mln zł przychodów do 2023

"Rozpoczęliśmy już sprzedaż instalacji fotowoltaicznych o mocy 100-200 KWp pod marką Avia Solar, w pierwszej kolejności ofertę kierujemy do naszych wieloletnich partnerów biznesowych. Chcielibyśmy instalować ok. 20 MWp instalacji rocznie i osiągnąć poziom 69 MWp do roku 2023. Przychody z tego tytułu powinny wynieść ok. 276 mln zł do 2023 roku" - powiedział Ludwicki w trakcie wideokonferencji.