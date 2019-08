Union Investment TFI zmienia nazwę na Generali Investments TFI

"Zmiana nazwy nie wymaga od klientów żadnych dodatkowych działań. Wszystkie umowy pozostają w mocy. Numery rachunków bankowych do wpłat, dane dostępowe do serwisów transakcyjnych i innych narzędzi online oraz hasła do systemu transakcyjnego pozostają bez zmian. Nie zmienia się również siedziba Towarzystwa, numery telefonów oraz osoby do kontaktu" - czytamy w komunikacie.