Unipetrol miał 1,8 mld CZK EBITDA LIFO, 228 mln CZK zysku netto w II kw.

Skonsolidowane przychody Unipetrolu wzrosły r/r o 10% do 34,1 mld CZK (5,19 mld zł), zysk operacyjny wyniósł 0,56 mld CZK (93 mln zł), wobec 2,59 mld CZK (432 mln zł) rok wcześniej (spadek o 78%), poinformowano także.

"W drugim kwartale osiągnęliśmy dobre wyniki, choć mierzyliśmy się z niekorzystną sytuacją makroekonomiczną. Dodatkowo przeprowadziliśmy szereg inwestycji i projektów utrzymaniowych w segmentach rafineryjnym i petrochemicznym, co również wpłynęło na nasze wyniki produkcyjne. Mimo to nasze wyniki są lepsze niż w pierwszym kwartale roku, a jeśli odejmiemy wypłatę ubezpieczenia za nieplanowane zdarzenie w Litvinovie z 2015 roku, która miała miejsce w II kwartale 2018 roku, wynik operacyjny jest porównywalny rok do roku" - powiedział prezes Unipetrolu Tomasz Wiatrak, cytowany w komunikacie.