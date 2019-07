Unipetrol uruchamia kolejne ładowarki aut elektrycznych we współpracy z ČEZ

Unipetrol z Grupy Orlen i ČEZ rozwijają współpracę w zakresie uruchamiania punktów ładowania samochodów elektrycznych na stacjach Benzina, czeskiej sieci należącej do Unipetrolu. Obecnie na stacjach Benzina działa już 15 szybkich ładowarek w 12 lokalizacjach, podał Unipetrol.

Pierwsze dwie ładowarki ČEZ na stacjach Benzina uruchomione zostały w 2018 roku, dziś pracują już one w 12 lokalizacjach.

Budowa sieci ładowarek ČEZ jest częściowo finansowana z dwóch grantów unijnych CEF Programme for the Transport Segment. ČEZ wykorzystuje ładowarki produkcji ABB, o mocy do 50 kW.