United Label pozyskał 1,4 mln zł w II transzy emisji akcji, łącznie 4,4 mln zł

"Cieszę się, że nasza kampania crowdinvestingowa spotkała się z tak licznym zainteresowaniem ze strony inwestorów. Dzięki nim w pełni spełniliśmy zakładany cel i pozyskaliśmy łącznie ponad 4 mln zł. Jest to dla nas potwierdzenie tego, że inwestorzy wierzą w nasze produkcje i plany na rozwój platformy. Zebrane środki zamierzamy przeznaczyć na szybszy rozwój spółki , poprzez pozyskanie nowych gier do naszego portfolio wydawniczego oraz na finalizację prac nad obecnymi produkcjami. Naszym celem jest możliwie szybkie wprowadzenie akcji na NewConnect i osiągnięcie spodziewanych wolumenów sprzedaży z gier, które będą miały premiery w tym roku" - powiedział prezes United Label Tomasz Litwiniuk, cytowany w komunikacie.

"W najbliższych tygodniach, 23 lipca swoją premierę ma mieć pierwsza gra wydawana przez United Label - 'Röki', czyli narracyjna gra przygodowa, którą do swojej wishlisty dodało ponad 55 tys. graczy. Na przełomie III i IV kwartału br. United Label chce dołączyć do grona spółek notowanych na rynku NewConnect" - podsumowano.

United Label to globalna platforma wydawnicza dla niezależnych deweloperów gier typu indie. Spółka należy do Grupy CI Games, z którą aktywnie współpracuje. W swoim portfolio ma umowy ze studiami z Wielkiej Brytanii i Francji na wydanie czterech gier. W tym roku spółka planuje również premierę gry "Eldest Souls", a w 2021 "Tails of Iron" oraz "Horae", podano także.