United Label złożyło dokument inf. na GPW, liczy na debiut na NC w 2020 r.

"Złożenie dokumentu informacyjnego na GPW to duży krok w kierunku debiutu na NewConnect. Można powiedzieć, że jesteśmy na ostatnim etapie. Chcemy, by odbył się on jeszcze w tym roku. Obecnie czekamy na odpowiedź giełdy w sprawie dopuszczenia akcji do obrotu" - powiedział prezes United Label Tomasz Litwiniuk, cytowany w komunikacie.