Unity Group: E-commerce w Polsce może przekroczyć 100 mld zł w tym roku

"Najlepszą decyzją, jaką w obecnych okolicznościach mogą podjąć mali i średni przedsiębiorcy, jest transformacja tradycyjnych modeli biznesowych i sprawne przeniesienie operacji, a zwłaszcza sprzedaży, online. Obserwując trendy sprzedaży online w marcu i kwietniu 2020 u naszych obecnych klientów, szacujemy, że w 2020 r. polski e-commerce osiągnie wartość w przedziale 100-120 mld zł, a jego roczna dynamika w najbliższych latach przekroczy 20%. W tym sensie podjęcie przez firmy szybkiej decyzji o otwarciu kanału elektronicznego nie jest tylko kwestią przetrwania obecnej kryzysowej sytuacji. To strategiczna decyzja o jak najszybszym podłączeniu się do trendu i korzystaniu z olbrzymich wzrostów, jakie czekają ten rynek zarówno w najbliższym czasie, jak i w okresie odbudowy gospodarki" - powiedział Wrzalik, cytowany w komunikacie.

Jak podano w materiale, szacuje się, że w 2019 r. sprzedaż internetowa w Polsce wyniosła ok. 50 mld zł. W styczniu br. - zanim jeszcze koronawirus się rozprzestrzenił, ostrożnie prognozowano wzrost wartości branży handlu elektronicznego w 2020 r. do 70 mld zł. W obecnych warunkach przebicie tego pułapu - zdaniem ekspertów Unity Group - jest bardzo prawdopodobne.

"Obecna sytuacja do złudzenia przypomina 2003 r. i wybuch epidemii SARS w Chinach. Wtedy zagrożenie wirusem stało się impulsem do dynamicznego rozwoju handlu elektronicznego i powstania dzisiejszych gigantów cyfrowych o zasięgu globalnym, m.in. największego na świecie e-commerce marketplace, czyli Alibaby. Obecnie dla polskich przedsiębiorców pytanie nie brzmi już: czy warto zainwestować w internetowy kanał sprzedaży, ale: jak to zrobić szybko i optymalnie kosztowo, bo każdy dzień zwłoki tylko pogłębia trudną sytuację wielu firm i oddala szansę wykorzystania nadchodzących zmian" - dodał managing partner Unity Group i twórca pierwszych platform e-commerce w Polsce.

W obliczu nowego kryzysu Unity Group chce wspierać polskich przedsiębiorców.

"Przeniesienie operacji do sieci, np. postawienie sklepu online i migracja do niego danych z kanału tradycyjnego nie musi być uciążliwa. Przy wsparciu doświadczonego oraz godnego zaufania partnera odbywa się bez zakłóceń dla prowadzonej działalności i co bardzo ważne można to efektywnie zrealizować nawet w 7 dni - zamiast miesięcy. Z doświadczeń naszych klientów wynika, że koszty takiego wdrożenia i utrzymania to w dłuższej perspektywie zwykle kilka procent potencjalnych korzyści płynących z posiadania kanału online" - wskazał Wrzalik.

Pakiet działań rekomendowanych przez spółkę tworzy tzw. tarczę technologiczną. To 6 kluczowych rozwiązań budujących wartość w segmencie handlu, m.in. wdrożenie w 7 dni platformy do sprzedaży B2B lub własnego sklepu online B2C, system zarządzania informacją produktową i łatwego wdrażania nowych produktów do sprzedaży, narzędzie do zaawansowanego raportowania czy elektroniczne Biuro Obsługi Klienta, dodano także.

Unity Group to partner w cyfrowej transformacji sprzedaży z ponad 500 zrealizowanymi projektami w obszarze digitalizacji przedsiębiorstw na swoim koncie. Dotychczas wrocławska firma współpracowała z polskimi i zagranicznymi liderami swoich branż np.: Leroy Merlin, Galicja Tomaszek, RTV Euro AGD, Tesco, Carrefour, Publio, LPP, Volkswagen Group Polska, Hyundai, Onninen, Tubądzin, Selena FM, Murapol, Tubes, Mostostal Warszawa, Archicom, The Greenbrier Companies, Nest Bank, Provident, Swiss Re.

Tagi: technologie, media , telekomunikacja , handel detaliczny, giełda , wiadomości , giełda na żywo

komentarze +1 +1 ważne smutne ciekawe irytujące