Unseen Silence chce pozyskać 1 mln zł z emisji akcji, wejść na NewConnect w 2021

" Chcemy pozyskać 1 mln zł z emisji trwającej do 29 stycznia. Planujemy debiut na NewConnect przed końcem bieżącego roku. Produkcja 'Ultra Mega Cats' ma być podstawą większego uniwersum jakie tworzymy wokół tej marki i planujemy jej rozwój przez najbliższe lata i różne metody monetyzacji. Dlatego też, aż 85% finansowania pozyskanego z obecnej emisji będzie przeznaczone na tę grę " - powiedział Kurkowski podczas wideokonferencji.

W tym czasie Unseen Silence będzie kontynuował pracę nad dwoma nadchodzącymi grami - kooperacyjnym shooterem online "Ultra Mega Cats" (early access w I kw 2022) oraz "Terror: Endless Night" (w IV kw. planowana jest premiera). Strategia dotycząca nadchodzących tytułów zakłada tworzenie gier w oparciu o znanych i doświadczonych partnerów (np. Movie Games jest wydawcą jednego z tytułów, a Mataboo - jeden z największych i najbardziej utalentowanych zespołów outsourcingowych w Polsce współpracuje przy shooterze). Budżet terror to ok. 400 tys. zł, a finansowanie zapewniają m.in. umowy wydawnicze. Trzeci projekt jest w fazie preprodukcji. Będzie to strategia citybuilder, a szczegóły będzie ujawniać po koniec II kw.