UOKiK ma zastrzeżenia do przejęcia przez Vectra kontroli nad Multimedia Polska

Uczestnicy transakcji zajmują się dostawą m.in. telewizji kablowej oraz dostępu do internetu. Ze względu na możliwe zagrożenie dla konkurencji postępowanie zostało skierowane do drugiego etapu. Urząd musiał bowiem zbadać rynki, na które koncentracja wywiera wpływ oraz zbadać udziały Vectra i Multimediów Polska, podano także.

"Nasze analizy wskazują, że koncentracja może doprowadzić do ograniczenia konkurencji na dwóch rynkach: dostępu do płatnej telewizji w 21 miastach w Polsce i internetu stacjonarnego w 29 miejscowościach. Dlatego przedstawiliśmy Vectrze zastrzeżenia do koncentracji. Przedsiębiorca ma teraz 14 dni na odpowiedź, może ten termin wydłużyć o kolejne dwa tygodnie" - powiedział wiceprezes UOKiK Michał Holeksa, cytowany w komunikacie.