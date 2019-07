technologie 1 godzinę temu

UOKIK: Netia dzwoniła do konsumentów z propozycją umowy bez ich zgody

Warszawa, 02.07.2019 (ISBnews) - Netia telefonowała do konsumentów z ofertą zawarcia umowy, choć nie miała na to ich zgody, podał Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK). Netia uniknęła kary finansowej, ponieważ zobowiązała się do zmiany zasad współpracy z partnerami, a konsumenci mogą teraz liczyć na rekompensaty.