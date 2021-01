UOKiK sprawdza, jak CD Projekt pracuje nad poprawkami do gry ' Cyberpunk 2077'

"Występujemy do przedsiębiorcy o wyjaśnienia problemów z grą i działań przez niego podjętych. Sprawdzimy, jak producent pracuje nad wprowadzaniem poprawek czy rozwiązaniem trudności uniemożliwiających grę na różnych konsolach, ale także jak zamierza działać w stosunku do osób , które złożyły reklamacje i są niezadowolone z zakupu w związku z brakiem możliwości odtworzenia gry na posiadanym sprzęcie mimo wcześniejszych zapewnień producenta" - powiedziała "DGP" rzecznik prasowy UOKiK Małgorzata Cieloch, cytowana na portalu gazety Forsal.pl.

23 grudnia spółka podała, że sprzedaż gry "Cyberpunk 2077" do 20 grudnia szacowana była na ponad 13 mln egzemplarzy, z uwzględnieniem zgłoszeń od klientów detalicznych w ramach akcji "Help Me Refund", otrzymanych bezpośrednio przez spółkę.