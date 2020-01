UOKiK warunkowo zgodził się na przejęcie Multimedia Polska przez Vectrę

"Urząd skierował sprawę do II etapu, przedstawił również zastrzeżenia do transakcji. Przeprowadzone badanie rynku wskazało, że wydanie zgody na transakcję doprowadziłoby do ograniczenia konkurencji na lokalnych rynkach. Jednocześnie możliwe było nałożenie na Vectrę określonych warunków, których spełnienie wyeliminuje zagrożenia dla równej rywalizacji przedsiębiorców" - czytamy w komunikacie.

"Nałożony przez nas warunek dotyczy łącznie 21 miejscowości. Składa się z dwóch części. Pierwsza ma charakter strukturalny, czyli polega na sprzedaży sieci. Dotyczyć to będzie ośmiu miast, w których udziały uczestników koncentracji są największe. W pozostałych 13 Vectra będzie musiała umożliwić klientom zmianę operatora bez ponoszenia kosztów" - wyjaśnił wiceprezes UOKiK Michał Holeksa, cytowany w komunikacie.

Zgodnie z nałożonym warunkiem, Vectra będzie musiała sprzedać sieć należącą do niej lub Multimediów w Gorzowie Wielkopolskim, Kwidzynie, Łowiczu, Olsztynie, Ostródzie, Pogórzu, Pruszczu Gdańskim i Stargardzie. Vectra utworzy nowe spółki, do których przeniesie mienie z każdego z wymienionych miast - m.in. umowy z abonentami, infrastrukturę telekomunikacyjną, umowy z pracownikami, dokumentację księgową i techniczną oraz bazy abonentów. Następnie te spółki zostaną sprzedane niezależnemu inwestorowi. Kupujący nie będzie mógł należeć do grupy kapitałowej Vectry ani być współkontrolowany przez żaden podmiot z tej grupy. Będzie on musiał zostać zaakceptowany przez UOKiK. Do czasu sprzedaży nowe spółki będą musiały świadczyć usługi dostępu do płatnej telewizji oraz szerokopasmowego internetu stacjonarnego na poziomie nie gorszym niż wcześniej Vectra lub Multimedia. Ponadto, do czasu sprzedaży, Vectra nie będzie prowadzić aktywnych działań marketingowych w celu pozyskania abonentów korzystających z tych sieci.

Kolejnym warunkiem jest umożliwienie abonentom z 13 miejscowości swobodnej zmiany przedsiębiorcy świadczącego usługi. Będzie to możliwe w Barcinie, Inowrocławiu, Kruszwicy, Lubiczu Dolnym, Łęczycy, Mogilnie, Nakle nad Notecią, Piechcinie, Słubicach, Strzelnie, Suwałkach, Szubinie i Świnoujściu. W ciągu siedmiu miesięcy od uprawomocnienia się decyzji Vectra musi poinformować klientów, że w czasie kolejnych dziewięciu miesięcy mogą bezpłatnie rozwiązać umowę dostępu do płatnej telewizji i/lub szerokopasmowego stacjonarnego dostępu do internetu. Dotyczyć to będzie umów z Vectrą i jej spółkami zależnymi, w tym z Multimediami. Powiadomienie może zostać wysłane listem poleconym lub mejlem. Ponadto ta informacja będzie przekazywana wraz z rachunkami i fakturami oraz za pośrednictwem dekoderów, podano także.

"Zgodnie z dotychczasowym orzecznictwem UOKiK przyjął, że płatna telewizji stanowi odrębny rynek produktowy niż naziemna telewizja cyfrowa. W praktyce oznacza to, że Vectra i Multimedia rywalizują o klientów z innymi telewizjami kablowymi oraz satelitarnymi. Potencjalni abonenci płatnej telewizji w małym stopniu są zainteresowani usługami telewizji naziemnej. W przypadku internetu, podobnie jak wcześniej, urząd rozróżnił rynki stacjonarnego i mobilnego dostępu do sieci. Wynika to m.in. z prędkości, jakości i stałości łącza oraz preferencji konsumentów, którzy nie chcą zastępować jednej usługi drugą" - czytamy dalej.

W ujęciu geograficznym uznano, że rynkiem właściwym, na którym operatorzy telewizji kablowej i szerokopasmowego dostępu do internetu prowadzą działalność i konkurują z innymi dostawcami usług płatnej telewizji i dostępu do stacjonarnego internetu jest obszar miasta. Wynika to m.in. z ograniczeń związanych z zasięgiem ich sieci, a tym samym rywalizacji o klienta na konkretnym terenie.

"Wydana decyzja nie jest prawomocna. Zgłaszającemu przysługuje odwołanie do Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów" - przypomniano także.

Vectra oraz Multimedia Polska działają m.in. na rynku telewizji kablowej oraz dostępu do internetu.

