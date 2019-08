UOKiK wszczął postępowanie przeciwko Star Budowa i Aglet ws. zmowy przetargowej

Urząd podejrzewa, że przedsiębiorcy wpłynęli na wynik blisko 10 przetargów na remonty dróg organizowanych przez świętokrzyskie gminy. Wartość zamówień wahała się od kilkudziesięciu do kilkuset tys. zł, czytamy w komunikacie.

"Przeprowadziliśmy przeszukanie w siedzibach obu firm i zdobyliśmy dowody, że mogło między nimi dojść do niedozwolonych uzgodnień. Przedsiębiorcy mogli zastosować niezgodny z prawem mechanizm rozstawiania i wycofywania ofert. Jeżeli ich propozycje były dwiema najkorzystniejszymi, wówczas zwycięzca przetargu rezygnował z podpisania umowy. Podejrzewamy, że było to celowe działanie, które miało doprowadzić do wyboru droższej oferty. Zachowanie przedsiębiorców było inne, jeżeli ich oferty nie zajmowały kolejnych miejsc według cen. Nie rezygnowali wtedy z podpisania umowy, dostarczali brakujące dokumenty i realizowali zamówienie" - powiedział prezes UOKiK Marek Niechciał, cytowany w materiale.