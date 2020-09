URE: Ok. 1,42 tys. odbiorców zmieniło sprzedawcę energii w sierpniu

"W samym 2020 roku (do 31 sierpnia) sprzedawcę zmieniło 26 491 klientów indywidualnych (grupa taryfowa G) i 5 248 odbiorców biznesowych (grupy A, B i C)" - czytamy w komunikacie.

W sierpniu zmian dokonało 1 269 klientów indywidualnych i był to rekordowo niski sierpień w ciągu ostatniej dekady. Wśród przyczyn spadku należy wymienić mniejszą aktywność akwizytorów w okresie pandemii COVID-19. W grupach taryfowych A, B i C w sierpniu dokonano 147 zmian, co także oznacza najniższy wynik w sierpniu w ciągu ostatnich 10 lat. Wśród odbiorców biznesowych przyczyną zmniejszonej skłonności do zmiany sprzedawcy było prawdopodobnie mniejsze zapotrzebowanie na energię spowodowane pandemią, podkreślono.