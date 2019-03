energetyka 1 godzinę temu

URE: Planowane nakłady na nowe moce w energetyce to 62,16 mld zł w l. 2018-2032

Przedsiębiorstwa energetyczne planują oddać do eksploatacji łącznie ponad 11,9 GW nowych mocy wytwórczych i wycofać z eksploatacji łącznie ok. 11,8 GW w latach 2018-2032, wynika z danych zebranych przez Urząd Regulacji Energetyki (URE). Planowane łączne nakłady inwestycyjne na nowe moce wytwórcze to 62,16 mld zł.