URE: W ramach aukcji sprzedano ok. 79 TWh energii z OZE za blisko 16,9 mld zł

W tym roku do sprzedaży w ramach wszystkich aukcji przeznaczono ponad 184 TWh energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych o łącznej wartości ponad 69,6 mld zł.

Zdecydowana większość wsparcia przyznanego w wyniku rozstrzygniętych dotychczas aukcji - tj. ponad 16,6 mld zł - trafi do instalacji nowych, czyli takich, w których wytworzenie energii elektrycznej po raz pierwszy nastąpi po dniu zamknięcia sesji aukcji. W aukcji AZ/6/2019

zakontraktowane zostało 16,2 mld zł, z czego 16,1 mld zł dla dużych instalacji wiatrowych (o mocy zainstalowanej elektrycznej powyżej 1 MW), co odpowiada powstaniu ponad 2 200 MW nowej mocy zainstalowanej elektrycznej w technologii wiatrowej. Natomiast dla dużych instalacji fotowoltaicznych (o mocy zainstalowanej elektrycznej powyżej 1 MW) w tej aukcji zakontraktowano energii o wartości ponad 129 mln zł, podał także Urząd

Wszystkie nowe instalacje mogły uzyskać maksymalne wsparcie w wysokości ponad 44 mld zł - tyle przewidział dla wytwórców w koszykach dla nowych instalacji ustawodawca. Instalacje istniejące (migrujące z kończącego się systemu świadectw pochodzenia) z przeznaczonej dla nich puli o wartości ponad 25 mld zł w wyniku aukcji zdołały zagospodarować nieco ponad ok. 315 mln zł, co stanowi niewiele ponad 1% możliwego do uzyskania wsparcia, zaznaczono.