URE: W tegorocznych aukcjach OZE sprzedano energię za prawie 20,6 mld zł

Z uwagi na duży wolumen wynikający ze złożonych ofert nie doszło do zastosowania reguły "wymuszenia konkurencji". Zadziałała natomiast ustawowa reguła, zgodnie z którą w przypadku, gdy kilku uczestników aukcji zaoferuje taką samą najniższą cenę, o sprzedaży energii rozstrzyga kolejność złożonych ofert. Identyczną cenę (327 zł/MWh) w ramach której konieczne było ustalenie tzw. punktu odcięcia, posiadały 44 oferty. Różnica czasowa pomiędzy ostatnią ofertą zakwalifikowaną jako wygrana, a kolejną ofertą, która została uznana jako przegrana, wynosiła 5 sekund. Dokładny czas wysłania każdej oferty ustala automatycznie system Internetowej Platformy Aukcyjnej (IPA) z dokładnością do jednej tysięcznej sekundy.

"Jestem zadowolony, że wszystkie tegoroczne aukcje przebiegły bez zakłóceń, a system IPA po raz kolejny zdał egzamin. Zrobiliśmy także wszystko, co w naszej mocy, aby w ostatnich dniach przed poszczególnymi aukcjami dopuścić do udziału w nich wszystkich 'spóźnialskich' chętnych. Podsumowując tegoroczne aukcje warto zauważyć, że sprzedano prawie połowę przewidzianej do zakontraktowania energii (49% ilości), a jej wartość stanowi 30% łącznej kwoty przewidzianej we wszystkich ogłoszeniach. Taka proporcja oznacza, że zakontraktowana w wyniku aukcji energia jest tańsza, niż zakładał ustawodawca" - powiedział prezes URE Rafał Gawin, cytowany w komunikacie.