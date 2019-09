Ursus dostanie 30 mln dolarów. Jest ważne porozumienie

3 września Ursus w restrukturyzacji oraz Ursus Bus podpisały z Enerkon Solar International protokół ustaleń (memorandum of understanding). W ramach dokonanych i potwierdzonych pisemnie ustaleń, strony zobowiązały się dążyć do jak najszybszego zawarcia umowy inwestycyjnej.

Na jej podstawie Enerkon Solar International zobowiązał się, że zainwestuje w I etapie do 30 mln USD, z możliwością zwiększenia tej kwoty. W zamian obejmie do 49 proc. akcji Ursus Bus S.A. oraz do 7 proc. akcji Ursus S.A.