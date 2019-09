Ursus podpisał protokół ustaleń z Enerkon Solar Intl dot. inwestycji

"W ramach dokonanych i potwierdzonych pisemnie ustaleń, strony zobowiązały się dążyć do jak najszybszego podpisania term sheet i zawarcia umowy inwestycyjnej, na podstawie której w celu przywrócenia mocy produkcyjnych Grupie Ursus, Enerkon Solar International Inc zainwestuje w pierwszym etapie do 30 000 000 dolarów amerykańskich, z możliwością zwiększenia tej kwoty i obejmie do 49% akcji Ursus Bus S.A. oraz do 7% akcji Ursus S.A." - czytamy w komunikacie.