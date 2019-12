Ursus zawarł aneks ws. przedłużenia terminu sprzedaży zakładu w Opalenicy

"Zarząd Ursus informuje, iż w dniu 19 grudnia 2019 r. emitent oraz Trioliet Polska sp. z o.o. zawarli aneks do przedwstępnej umowy sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa w postaci zakładu Ursus w Opalenicy. Na mocy aneksu strony wydłużyły termin do zawarcia przyrzeczonej umowy sprzedaży i ustaliły go na dzień 28 lutego 2020r. Pozostałe postanowienia umowy przedwstępnej nie uległy zmianie" - czytamy w komunikacie.