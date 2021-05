Ursus znowu bliski upadłości. Fatalne dane od kultowej marki traktorów

„Bardzo liczymy na to, że w tej walce o odbudowanie URSUSA nasi interesariusze będą nas wspierać. URSUS ma wszelkie podstawy, by trwająca już ponad 125 lat historia marki mogła być kontynuowana” – pisze w liście do akcjonariuszy zarząd spółki.

Problem w tym, że na początku roku spółce wypowiedziano najważniejsze kredyty. Agencja Rozwoju Przemysłu nakazała zwrot ponad 15 mln zł. Kilka dni później z podobnym wnioskiem wystąpił mBank. Suma wszystkich kredytów Ursusa w tym banku to ok. 18 mln zł.

Ursus na GPW wyceniany jest na kilkadziesiąt milionów złotych. U swojego szczytu było to nawet 5-6 razy więcej. Głównym akcjonariuszem firmy jest Polmot, czyli spółka należąca do rodziny Zarajczyków. To pod ich zarządem spółka przeniosła się do Lublina i tam zaczęła rozwijać produkcję nie tylko traktorów, ale także autobusów. Firma jednak przeinwestowała i nie była w stanie realizować wszystkich kontraktów. W efekcie straciła płynność i musiała przejść restrukturyzację.