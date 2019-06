Urząd skarbowy kolejny raz uderza w spółkę Kulczyka. Nawet 24 mln zł do zapłaty

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy wydał negatywne decyzje wobec spółek zależnych Ciechu: Ciech Soda Polska, Ciech Cargo i Ciech Pianki. Głównym akcjonariuszem Ciechu (51 proc. akcji) jest KI Chemistry s. à r. l. z siedzibą w Luksemburgu, spółka zależna od Kulczyk Investments (też z Luksemburga), która z kolei należy do Sebastiana Kulczyka.

Kontrolowano podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) za rok 2015. Urząd zakwestionował prawo każdej spółki zależnej do rozliczenia straty podatkowej z udziału w spółce osobowej pośrednio zależnej od Ciechu.

Utrzymanie niekorzystnych dla spółek zależnych rozstrzygnięć (decyzje są nieostateczne i nie podlegają jeszcze wykonaniu) w kolejnym etapie postępowania administracyjnego będzie wiązało się z koniecznością zapłaty podatku dochodowego 8,19 mln zł oraz dodatkowo odsetek za zwłokę, które wynoszą obecnie 2,09 mln zł.

"Potencjalne zobowiązania podatkowe z tytułu podatku dochodowego wynikające z wyżej wskazanych decyzji oraz toczących się postępowań podatkowych w innych spółkach zależnych [...] wynoszą łącznie ok. 19,6 mln zł, a ewentualne odsetki wynoszą ok. 4,7 mln zł. Potencjalne zobowiązania podatkowe spółek zależnych od emitenta mogą ulec zwiększeniu w przypadku wszczęcia nowych kontroli podatkowych, w ramach których zostałoby zakwestionowane [...] prawo do rozliczenia straty podatkowej przez spółki zależne od emitenta z tytułu udziału w spółce osobowej w kolejnych latach podatkowych" - napisała spółka.

A to nie pierwsza w ostatnim czasie negatywna decyzja "skarbówki" odnośnie spółki Kulczyka. Pod koniec maja do pełnomocnika spółki Verbis ETA - spółki zależnej Ciechu - wpłynął protokół badania ksiąg w związku z postępowaniem prowadzonym przez Małopolski Urząd Celno-Skarbowy w Krakowie. Chodzi o 30,8 mln zł niezapłaconego podatku VAT z tytułu rozliczenia VAT za czwarty kwartał 2013 roku - podał Ciech. Odsetki wynoszą 13,5 mln zł.

Łącznie w ciągu tylko dwóch tygodniu Ciech dostał domiar podatkowy z odsetkami na kwotę 55 mln zł, a może być i 69 mln zł.

Nie jest to bez wpływu na notowania akcji Ciechu. Te spadają w piątek o 0,5 proc. Od marca spadły z poziomów około 60 zł do obecnych około 42 zł.

"Przy podejmowaniu zakwestionowanych przez urząd czynności spółki zależne korzystały z usług profesjonalnych doradców" - tłumaczy Ciech. "Spółki zależne oraz ich doradcy nie zgadzają się z takim podejściem, dlatego każda spółka zależna zamierza podjąć czynności procesowe celem obrony skutków podatkowych swoich działań z 2015 r." - podano w komunikacie.

Spółki zależne analizują otrzymane decyzje pod kątem zasadności utworzenia rezerwy na podatek dochodowy i odsetki.

Ciech rozwija się w Niemczech

Być może nacick polskich organów podatkowych jest przyczyną inwestycji Ciechu poza granicami kraju? Grupa Ciech uruchamia właśnie w Niemczech nową linię do produkcji specjalistycznej sody oczyszczonej, stosowanej m.in. w dializach, podała spółka.

Nowa linia zwiększa moce wytwórcze fabryki zlokalizowanej w Stassfurcie o ponad 80 proc. (50 tysięcy ton rocznie) oraz przyczyni się do poszerzenia palety produktów grupy o zaawansowaną i specjalistyczną odmianę sody, stosowaną w przemyśle farmaceutycznym i leczeniu chorób nerek.

"To bardzo perspektywiczny rynek, z ponadprzeciętną średnioroczną dynamiką wzrostu. Dzięki zrealizowanej inwestycji o wartości ponad 100 mln zł, grupa Ciech będzie produkować łącznie w swoich fabrykach w Polsce i Niemczech ok. 200 tys. ton sody oczyszczonej rocznie" - podaje spółka.

- Strategia na lata 2019-2021 zakłada wzrost udziału produktów specjalistycznych w naszej ofercie - mówi Dawid Jakubowicz, prezes Ciechu. - Dzięki inwestycji w nową linię do produkcji sody oczyszczonej nie tylko zwiększamy moce produkcyjne w tym obszarze o ok. 30 proc., umacniając tym samym pozycję Ciech na europejskim rynku sody oczyszczonej, ale także możemy wejść na bardzo restrykcyjny pod względem wymagań jakościowych, a jednocześnie perspektywiczny, rynek sody do zastosowań farmaceutycznych - dodaje.

Inwestycja w Niemczech była prowadzona w latach 2017-2019. Polegała na budowie zupełnie nowej linii - węzłów do odwirowywania, suszenia, przesiewania oraz dekarbonizacji sody. Oprócz nowych instalacji powstały też nowe magazyny o wysokich standardach jakościowych, niezbędnych przy przechowywaniu sody najwyższej jakości.

Produkcja sody do dializ wymaga m.in. specjalnego certyfikatu "Good Manufacturing Practices”, który posiadają zarówno niemieckie, jak i polskie zakłady sodowe grupy Ciech. W opinii specjalistów rynkowych, w przypadku sody do zastosowań farmaceutycznych i medycznych, w najbliższych latach na rynku można spodziewać się ok. 7 proc. średniorocznie dynamiki wzrostu ze względu na większą dostępność leczenia przewlekłych chorób nerek poprzez hemodializę, poprawę opieki zdrowotnej oraz większe wydatki na cele zdrowotne w krajach rozwijających się - podaje spółka.

Ciech Soda Deutschland (dawniej Sodawerk Stassfurt) to jedna z najstarszych firm w Saksonii-Anhalt z historią sięgającą 1882 roku. Zakład zatrudnia 400 pracowników oraz jest jednym z najważniejszych pracodawców w regionie, wykorzystuje do produkcji sody własne złoża kamienia wapiennego i solanki.

