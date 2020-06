Ustawa ws. wyborów prezydenckich w systemie hybrydowym weszła w życie

- w kraju - komisarzowi wyborczemu za pośrednictwem urzędu gminy, w której jest wpisany do spisu wyborców, do 12 dnia przed dniem wyborów, a wyborca podlegający w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych - do 5. dnia przed dniem wyborów;