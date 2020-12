UW: Hackaton EduHack 2021 dla europejskich studentów odbędzie się 14-17 I 2021

Nad rozwiązaniami umożliwiającymi zwiększenie zaangażowania studentów w zajęciach online pracować będą studenci z całej Europy podczas międzynarodowego hackatonu, jaki organizuje w styczniu Inkubator Uniwersytetu Warszawskiego we współpracy z 6 europejskimi uniwersytetami. EduHack 2021: international hackathon for the future of education odbędzie się 14-17 stycznia 2021 r. Agencja ISBnews jest patronem medialnym tego wydarzenia. Rekrutacja trwa do 31 grudnia 2020 r.