Vabun zmieni się w Cosma Cannabis. Była spółka Majdana ma wyłączność na przejęcie

Vabun półtora miesiąca temu informował o rozpoczęciu negocjacji z firmą Cosma Cannabis . Teraz idzie krok dalej i zarząd podpisał porozumienie o podstawowych warunkach przejęcia tej spółki. Ma do tego dojść przez przeniesienie całego majątku Cosma Cannabis na Vabun, w zamian za wydanie dotychczasowym udziałowcom Cosma Cannabis akcji Vabun.

Jest jeszcze za wcześnie żeby mówić o konkretnej wartości ewentualnej transakcji. To będzie dopiero przedmiotem analiz obu stron.

Warto podkreślić, że na ostateczne decyzje trzeba będzie poczekać. Zgodnie z określonym harmonogramem działań, plan połączenia spółek ma zostać przyjęty najpóźniej do 31 grudnia 2021 roku. Ponadto strony ustaliły, że do 30 września w zakresie planowanej transakcji negocjować będą na zasadzie wyłączności. To oznacza, że nie mogą prowadzić rozmów z innymi firmami w sprawie potencjalnego połączenia.