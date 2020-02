Vectra sfinalizowała przejęcie Multimedia Polska

"Realizacja transakcji pozwala nam na znacznie większą skalę działań - dostęp do szerokiej bazy klientów i potencjału jednej z najlepszych i największych stacjonarnych infrastruktur telekomunikacyjnych w Polsce. Większe zdolności inwestycyjne oraz talent menedżerski połączonych podmiotów przełożą się na możliwość zaoferowania atrakcyjniejszej oferty zarówno klientom detalicznym, jak i biznesowym, co stanowi meritum tej transakcji" - powiedział prezes Vectry Tomasz Żurański, cytowany w komunikacie.

Multimedia Polska (MMP) oraz spółki kontrolowane przez MMP prowadzą działalność związaną ze świadczeniem usług w zakresie telekomunikacji w Polsce, w szczególności w zakresie dostarczania usług dostępu do telewizji i Internetu oraz usługi telefonii. Multimedia Polska to trzeci co do wielkości operator kablowy w Polsce.