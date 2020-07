Victoria Dom sprzedała 848 mieszkań w I poł. roku, wzrost o 14% r/r

"Obecna uzyskiwana przez nas sprzedaż jest w pełni satysfakcjonująca i jest zbliżona do poziomów notowanych w zeszłym roku. Zakładamy, że do dynamicznego trendu wzrostowego powrócimy w przyszłym roku. W trzecim i czwartym kwartale br. planujemy wprowadzenie do sprzedaży kilku nowych inwestycji. Będą to nowe projekty oraz kolejne etapy bardzo popularnych osiedli takich jak np. Nova Ochota oraz inne przedsięwzięcia na Białołęce i w Ursusie. W przygotowaniu mamy także pierwszy projekt w Krakowie, z którym ruszymy w ciągu kilku tygodni" - podsumował wiceprezes.