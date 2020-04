Vivid Games: Brak kworum uniemożliwi zmianę warunków emisji obligacji serii A

"16 kwietnia 2020 upłynął termin na zgłaszanie uczestnictwa w zgromadzeniu obligatariuszy obligacji serii A zwołanym przez emitenta na 23 kwietnia 2020. Liczba zgłoszeń, które wpłynęły do emitenta jest niewystarczająca do osiągnięcia kworum wymaganego do ważności zgromadzenia obligatariuszy i podjęcia uchwały o zmianie warunków emisji obligacji serii A" - czytamy w komunikacie.