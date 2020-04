Vivid Games miał wstępnie 0,98 mln zł zysku netto w I kw.

"Sprzedaż rośne. W pierwszym kwartale bieżącego roku wygenerowaliśmy dwa razy więcej przychodów niż roku temu i trzy razy więcej porównując miesiąc do miesiąca. To m.in. efekt nakładów marketingowych - w pierwszym kwartale zainwestowaliśmy łącznie 0,9 mln zł w Real Boxing 2 oraz oraz Gravity Rider Zero z czego większą część w drugiej połowie marca - zwroty z tego okresu nie są jeszcze widoczne w wynikach. Przejściowo większa sprzedaż to również następstwo większego zainteresowania grami w związku z COVID-19 i korzystnych dla branży kursów walut" - powiedział prezes Remigiusz Kościelny, cytowany w komunikacie.