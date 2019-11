Vivid Games planuje wydanie 'Gravity Rider' w wersji do rozgrywek wieloosobowych

"Marka 'Gravity Rider' jest aktualnie drugą największą marką w naszym portfolio. Liczba pobrań 'Gravity Rider Zero' rośnie dynamicznie. Od początku października było to blisko 1,5 mln. Jest to wynik featuringów w sklepach oraz działań bezpośredniego pozyskiwania użytkowników. Gra otrzymuje wiele aktualizacji, jesteśmy zadowoleni z rosnących metryk. Bardzo cieszy mnie również współpraca z firmą Skillz, liderem rozwiązań turniejowych w grach mobilnych. Jestem przekonany, iż sprawdzony gameplay 'Gravity Rider' w połączeniu z turniejami i możliwością synchronicznych rozgrywek wieloosobowych wniesie grę na znacznie wyższy poziom" - skomentował prezes Vivid Games Remigiusz Kościelny, cytowany w komunikacie.