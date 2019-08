Vivid Games szykuje Gravity Rider Zero na 26VIII, Zombie Blast Crew na Halloween

"'Gravity Rider Zero' to kontynuacja marki Gravity Rider, która trafiła do tej pory do 6,5 mln użytkowników. Zaoferuje ona graczom 100 tras i blisko 20 pojazdów. Tytuł trafi również na platformę Nintendo Switch. Oficjalna premiera w sklepie Apple App Store odbędzie się 26 sierpnia. Tytuł zadebiutuje równocześnie w sklepie Google Play. Wykorzystaliśmy sprawdzony gameplay modyfikując strukturę gry tak aby lepiej dopasować ją do oczekiwań graczy. Zmieniliśmy monetyzację, koncentrując się przede wszystkim na formatach reklamowych, subskrypcji oraz bezpośrednich zakupach pojazdów" - skomentował prezes Remigiusz Kościelny, cytowany w komunikacie.