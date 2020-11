Vivid Games zakłada, że 2021 przyniesie stabilny wzrost, przetestuje 10 gier

"Przyszły rok będzie okresem stabilnego wzrostu. Uwagę będziemy kierować przede wszystkim na rozwój i wzmacnianie naszego zespołu, rozwój portfolio o coraz bardziej wartościowe gry , jak również zwiększanie nakładów marketingowych w zakresie płatnego pozyskiwania użytkowników. Dążymy do sytuacji, w której będziemy mieli trzy duże gry mobilne F2P, które będą generować co najmniej 1 mln zł przychodów każdego miesiąca; będziemy również kontynuować poszukiwania hitu, który będzie przynosił przynajmniej 4 mln zł przychodów miesięcznie" - powiedział ISBtech Kościelny.

"Naszym core-businessem pozostaje mobilny F2P. To, co zmieniło się rok temu, to aktywna komercjalizacja portfolio gier na innych platformach we współpracy z zewnętrznymi partnerami - przede wszystkim na Nintendo Switch, na którym jest już dostępnych 5 naszych gier, w tym: 'Pocket Mini Golf', 'Space Pioneer', 'Zombie Blast Crew' oraz 'Gravity Rider', a premiery 'Real Boxing 2', 'Mayhem Combat', 'Calm Colors', 'Gear of Heroes' są spodziewane w I półroczu 2021 roku" - wymienił prezes.