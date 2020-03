Volkswagen Financial Services wprowadza ofertę dla używanych aut - Autonomia

Volkswagen Financial Services, powołując się na badania Kantar TNS dla PZWLP, wskazuje, iż z grupy Polaków, którzy w ciągu ostatnich 5 lat kupili używany samochód aż 58% wskazało, że znalezienie dobrego używanego pojazdu to trudne zadanie. Zaledwie dla 6% ankietowanych było to zadanie łatwe do przeprowadzenia. Za największe wady badani uznają zły stan techniczny takich samochodów i wynikająca z niego konieczność kosztownych napraw (55% wskazań). Kolejne pozycje zajmują bolączki znane od lat na polskim rynku: brak zaufania do sprzedającego, nieznana lub niewiarygodna historia pojazdu oraz wątpliwy przebieg. Z tych wskazań wynikają oczekiwania kupujących: 82% z nich chce, aby ich używane auto miało w pełni udokumentowany stan techniczny, a 80% - udokumentowany przebieg.