Volkswagen z 4Mobility uruchamiają krótkoterminowy najem samochodów dostawczych

"Bardzo się cieszę, że dziś ProShare we współpracy z naszym polskim partnerem 4Mobility ma możliwość zaoferowania tak nowoczesnej usługi, jaką jest wynajem aut użytkowych na minuty. Chciałbym podziękować marce Volkswagen Samochody Użytkowe oraz Volkswagen Financial Services, którzy wspierali realizację tego przedsięwzięcia. Cieszymy się na nadchodzące 9 miesięcy, w których mamy nadzieję dowiedzieć się wiele na temat potencjału rozwoju naszej usługi w dwóch dużych miastach Polski - w Warszawie i w Poznaniu. Nasz projekt jest spójny ze strategią marki Volkswagen Samochody Użytkowe dążącej do tego, by być nie tylko producentem pojazdów, ale także dostawcą nowoczesnych rozwiązań mobilnych. Z naszego produktu, łączącego ze sobą takie segmenty usług jak Vehicle on Demand ( samochód dostępny na żądanie) oraz Last Mile Transportation (dostawy ostatniej mili), w kolejnych 9 miesiącach korzystać będzie wielu przedsiębiorców oraz wiele osób prywatnych. Mam nadzieję, że te najbliższe miesiące będą dla nas inspirujące i

kto wie, może będziemy w stanie zaoferować nasz serwis w przyszłości również w innych polskich miastach" - powiedział managing director ProShare Joerg Feldheim, cytowany w komunikacie.