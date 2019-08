VRG podtrzymało cel dwucyfrowego wzrostu przychodów i wzrostu marży r/r w br.

"Grupa zamierza osiągnąć powyższe cele poprzez następujące działania: - zwiększenie powierzchni sprzedaży w segmencie odzieżowym i jubilerskim, dzięki dalszej rozbudowie stacjonarnej sieci sprzedaży detalicznej wszystkich marek Grupy Kapitałowej, do 55,7 tys. m2 (607 salonów). Zapewniłoby to wzrost powierzchni sprzedaży grupy o ok. 8 %. Planowany na rok 2019 rozwój sieci detalicznej zakłada zwiększenie sieci sprzedaży W.KRUK o około 1,4 tys. m2, a sieci segmentu odzieżowego o 2,7 tys.m2. Łączne nakłady finansowe w roku 2019 przeznaczone na rozwój sieci detalicznej, w tym rewitalizacje najważniejszych lokali handlowych, dalsze udoskonalanie systemów IT, sprzedaży online oraz pozostałe inwestycje wyniosą około 25 mln zł [...]" - czytamy w raporcie finansowym spółki.