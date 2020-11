W centrach handlowych działa obecnie 860 z 1050 sklepów grupy CCC w Polsce

"Po sobotnim wznowieniu handlu na rynku polskim działa obecnie 860 z 1050 sklepów Grupy CCC. Zamknięte są na dziś Czechy, Austria i Bułgaria. Miniona sobota, jako pierwszy dzień handlu po trwającym 3 tygodnie lockdownie, była najlepszym przychodowo dniem w historii Grupy CCC. Należy jednak pamiętać, że to tylko jeden dzień sprzedaży, a przez 21 dni listopada ponad 300 naszych polskich sklepów było zamkniętych - gdyby nie to, moglibyśmy mówić o rekordowym listopadzie. Jeśli chodzi o odwiedzalność, to w sobotę, w odróżnieniu od stopniowej tendencji odbudowy ruchu po pierwszej fali pandemii, z miejsca weszła ona na poziom bliski temu sprzed zamknięcia sklepów w galeriach. Tym bardziej priorytetowo traktujemy utrzymanie reżimu sanitarnego w naszych salonach, gdzie wyznaczyliśmy dedykowanych pracowników do tego zadania" - powiedział prezes Czyczerski, cytowany w komunikacie.