W Tarnobrzeskiej SSE zdecydowano o wsparciu dla 5 inwestycji na 80 mln zł

Cztery firmy to przedsiębiorcy prowadzący działalność na terenie województwa lubelskiego.

"Gala BBG Wojciech Boksza - działa od 1999 r. w Białej Podlaskiej. Jest małym przedsiębiorcą, który zajmuje się produkcją nadwozi do samochodów osobowych i dostawczych. Ponadto firma specjalizuje się w produkcji lawet i auto-transporterów samochodowych oraz nadwozi skrzyniowych do samochodów dostawczych. Przedsiębiorca planuje rozbudować istniejący zakład poprzez przebudowę i modernizację hali produkcyjnej oraz budowę nowego obiektu w miejscowości Międzyrzec Podlaski. Firma zainwestuje blisko 2,2 mln zł oraz zwiększy zatrudnienie do poziomu 30 osób" - czytamy w komunikacie.