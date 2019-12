W tym tygodniu w centrum uwagi na rynku ropy - spotkanie OPEC

Kupującym na rynku ropy naftowej w tym tygodniu sprzyjały dane dotyczące zapasów ropy naftowej w Stanach Zjednoczonych. Oczekiwano, że spadną one o 1,8 mln baryłek w minionym tygodniu, ale zniżka okazała się większa. Amerykański Instytut Paliw we wtorek oszacował spadek zapasów ropy w USA na 3,7 mln baryłek, a środowe dane Departamentu Energii pokazały spadek aż o 4,85 mln baryłek.

Duży spadek zapasów ropy wynika m.in. ze wzrostu przerobu tego surowca w rafineriach. Ten fakt odzwierciedlony został zresztą przez duży wzrost zapasów benzyny i destylatów w Stanach Zjednoczonych (przekraczający 3 mln baryłek w przypadku obu tych grup). Na niskim poziomie pozostał także import ropy naftowej do USA. Co prawda wzrósł on w minionym tygodniu, ale czterotygodniowa średnia jest najniższa od 1992 r.