Warimpex miał 39,08 mln euro zysku netto, 43,52 mln euro EBITDA w III kw.

"Przychody hoteli ze sprzedaży spadły w porównaniu z okresem ubiegłorocznym o 23% do 7,4 mln euro. Jest to głównie efekt sprzedaży spółki prowadzącej Hotel Dvořák, która nastąpiła pod koniec lutego 2019 r. Nowy hotel w Darmstadt został otwarty na początku września, a więc nie wygenerował jeszcze istotnych przychodów w ramach wyniku za trzeci kwartał 2019. Segment wynajmu nieruchomości biurowych zanotował natomiast wzrost przychodów ze sprzedaży z 11,3 mln euro do 14,3 mln euro . Na taki wynik wpłynął w znaczącym stopniu zakup biurowca B52 w Budapeszcie w maju 2018, ukończenie obiektu Ogrodowa Office w Łodzi w październiku 2018 oraz ukończenie i otwarcie biurowca Mogilska 43 w Krakowie w maju 2019. Łączne przychody ze sprzedaży za trzy kwartały 2019 wzrosły do 23,3 mln euro, przy czym koszt przypisany bezpośrednio do przychodów ze sprzedaży pozostał niezmieniony na poziomie 9,2 mln euro. Przychód ze sprzedaży brutto wyniósł 14,1 mln euro - w porównaniu do 12,4 mln euro w pierwszych dziewięciu miesiącach

ubiegłego roku" - czytamy także.