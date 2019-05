Warimpex miał 8,84 mln euro zysku netto, 7,45 mln euro zysku EBIT w I kw. 2019

"Warimpex Finanz- und Beteiligungs rozpoczyna rok obrotowy 2019 dodatnim wynikiem za I kwartał. Wykazane 11,8 mln euro to głównie efekt wyższych wyników uzyskanych na sprzedaży nieruchomości i dodatniego wyniku z działalności finansowej, będącego rezultatem dodatnich różnic kursowych . W bieżącym roku spółka dewelopersko-inwestycyjna koncentruje się na odbudowie zasobów posiadanych nieruchomości i na umocnieniu źródeł przychodów" - czytamy w komunikacie.

"Warimpex skupia się na ukończeniu bieżących projektów deweloperskich i pracuje nad szybkim uruchomieniem realizacji nowych projektów. Zakup aktywów generujących przepływy pieniężne z potencjałem na przyszłość również przyczynia się do osiągnięcia celów założonych na ten rok" - czytamy dalej.

Przychody hoteli ze sprzedaży spadły w I kwartale 2019 w porównaniu z I kwartałem 2018 o 24% do 1,8 mln euro. Jest to głównie efekt sprzedaży spółki prowadzącej Hotel Dvořák w Karlovych Varach, która nastąpiła pod koniec lutego. O 7% do 4,1 mln euro wzrosły z kolei przychody z wynajmu nieruchomości biurowych na skutek zakupu biurowca B52 w Budapeszcie w maju 2018 r. oraz ukończenia obiektu Ogrodowa Office w Łodzi w październiku 2018 r., podała także spółka.