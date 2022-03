Warren Buffett trzyma w gotówce 144 mld dolarów. Przyznaje, że nie ma w co inwestować

W obliczu wojny w Ukrainie inwestorzy na całym świecie zastanawiają się, co robić z pieniędzmi. Nie tylko nie chcą stracić, ale też szukają możliwości do zarobku w tym trudnym czasie .

Dobrym pomysłem jest podpatrywanie tego, co robią najlepsi. Wzorem dla wielu giełdowych wyjadaczy jest Warren Buffett. Amerykański guru inwestowania nazywany jest przez wielu "wyrocznią z Omaha". Co on robi aktualnie z pieniędzmi?