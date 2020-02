Warta stworzyła ofertę gwarancji środowiskowej dla małych i średnich firm

Ustawa o odpadach nałożyła na przedsiębiorców obowiązek uzyskania zezwolenia na zbieranie lub przetwarzanie odpadów, a po jej nowelizacji również obowiązek złożenia zabezpieczenia roszczeń. Zabezpieczenie to ma na celu pokrycie kosztów wykonania zastępczego poniesionych przez samorządy m.in. na usunięcie odpadów z miejsca do tego nieprzeznaczonego. Kwoty te mogą wynosić od kilku do kilkuset tysięcy złotych. W składanym do urzędu wniosku o udzielenie zezwolenia przedsiębiorcy muszą zadeklarować tonaż i rodzaj odpadów - na tej podstawie wyliczana jest kwota wymaganego zabezpieczenia roszczeń, przypomniano.