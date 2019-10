Wartość aktywów Quercus TFI spadła m/m do 2,54 mld zł na koniec września

początku roku o 8,6%. Wrzesień był korekcyjnym okresem dla obligacji i złota. Rentowność 10-letnich instrumentów niemieckich wzrosła do -0,57%, amerykańskich do 1,67%, a polskich do 2,00%. Ceny surowców wahały się. Ropa, mimo ataku na instalacje naftowe w Arabii Saudyjskiej, kosztowała mniej niż przed miesiącem, bo 54 dolary (+19% w br.), a miedź 2,58 dolarów (-2%). Złoto skorygowało się do 1.473

"Banki centralne robią jednak, co mogą, by uchronić inwestorów przed negatywnym scenariuszem. Zgodnie z oczekiwaniami Fed i ECB obniżyły stopy we wrześniu. Otwartą sprawą pozostaje to czy na wysokości zadania staną również politycy (negocjacje USA-Chiny, Brexit). Jeśli tak, jest szansa na pozytywny rozwój wydarzeń w kolejnych miesiącach. Paradoksalnie prawdopodobieństwo tego scenariusza zwiększyło się w ostatnich tygodniach. Prezydent D. Trump będzie musiał postępować ostrożniej niż dotychczas, na co wpływ mieć będzie rozpoczęta przez Demokratów procedura usunięcia go ze stanowiska. W przypadku polskiego rynku istotnym wydarzeniem będzie rozstrzygnięcie wyborów parlamentarnych 13 października. Nie spodziewamy się niespodzianek. Polskie akcje są tanie, czekamy na kapitał, który powinien zacząć pojawiać się na GPW w listopadzie, wraz z napływami środków do PPK. Mamy tylko nadzieję, że negatywnymi pomysłami już po wyborach nie zaskoczą z kolei nasi politycy. Reasumując, wrzesień był okresem częściowej korekty

wydarzeń sprzed miesiąca, czyli umocnienia akcji i osłabienia notowań obligacji oraz złota. W październiku oczekujemy podwyższonej (jak zwykle