Wartość Apple spada o grube miliardy. Ciosu zadała administracji Bidena

Inwestorzy są tym wyraźnie zaniepokojeni. Kapitalizacja giganta spadła bowiem o ok. 113 mld dol. Wciąż jest jednak ogromna - sięga 2,8 mld dol. Zmiana może jednak sprawić, że twórca iPhone'a zamieni się miejscami na liście największych spółek z konkurentem - spółką Microsoft.

Apple mierzy się z zarzutami

To nie pierwszy raz, gdy Apple znajduje się pod lupą organów regulacyjnych. Firma od lat mierzy się z zarzutami o wzbogacanie się kosztem konkurencji. Jednak wraz z rosnącą popularnością produktów Apple'a ryzyko zarzutów o monopolizację rynków rośnie.

Pozew złożony w czwartek w sądzie federalnym w New Jersey zarzuca Apple blokowanie rywalom dostępu do funkcji sprzętowych i programowych w swoich popularnych urządzeniach . Z kolei potencjalne dochodzenia w Europie, może skupić się na zasadach współpracy narzucanym twórcom aplikacji.

Apple odrzucił amerykański pozew, nazywając go "bezpodstawnym co do faktów i przepisów". Zapowiedziała, że będzie się bronić. Jednocześnie nie skomentowała potencjalnych zarzutów, które mogą paść po stronie europejskich regulatorów rynku.