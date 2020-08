Wawel miał 0,49 mln zł straty netto, 0,09 mln zł zysku EBIT w II kw. 2020 r.

"Spadek przychodów ze sprzedaży oraz wskaźników finansowych w I półroczu 2020 w porównaniu do I półrocza 2019 spowodowany jest głównie wpływem jaki miały ograniczenia w handlu i tym samym zmniejszenie popytu na produkty Spółki na skutek pandemii COVID-19" - czytamy w komentarzu do raportu.

"Aktualnie istnieje niepewność co do tego jak spowolnienie gospodarcze wywołane pierwszą i spodziewaną na jesieni, drugą falą pandemii, wpłynie na wyniki w pozostałej części roku. Co prawda, począwszy od czerwca br. produkcja i sprzedaż spółki realizowane są bez zakłóceń i zgodnie z zamówieniami spływającymi od kontrahentów, to jednak trudno jest dziś oszacować potencjalny, negatywny wpływ drugiej fali COVID-19 na wyniki spółki w drugim półroczu br. Wszystko jest uzależnione od stopnia 'zamrażania gospodarki', wprowadzania związanych z epidemią zakazów i ograniczeń dotyczących bezpośrednio sfery handlu detalicznego, jak również aktywności społeczeństwa" - czytamy dalej w komentarzu.