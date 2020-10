Wawel miał 17,85 mln zł zysku netto, 22,61 mln zł zysku EBIT w III kw. 2020 r.

"W trzecim kwartale 2020 roku spółka wypracowała zysk brutto w wysokości 22,5 mln zł, co oznacza spadek o 0,3 mln zł, tj. o 1,5% w porównaniu do analogicznego okresu poprzedniego roku. Na osiągnięty przez spółkę wynik finansowy w trzecim kwartale 2020 r., w porównaniu do analogicznego okresu 2019 r. wpływ miały przede wszystkim następujące czynniki: