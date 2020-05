Weber z MI: Chcemy zwiększyć dopłatę z 'funduszu autobusowego' także w 2021 r.

"Wiemy, że 1 zł na wozokilometr, nawet gdy jest więcej pasażerów, to mało. Będziemy chcieli zwiększyć środki do wozokilometra. Teraz, w pandemii, zwiększamy je do 3 zł. Chcemy zapewnić, że w 2021 r. to będzie więcej niż złotówka. Dziś nie powiem, czy to będzie 1,5 zł czy 2 zł. To wyjdzie z analiz. Środki na Fundusz w 2021 r. będą i kwota dotacji będzie wyższa niż 1 zł [na wozokilometr]" - powiedział Weber podczas wideokonferencji.