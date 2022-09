Węgiel towarem deficytowym. Oszuści już zwietrzyli okazję

czytelnik 57 min. temu zgłoś do moderacji 6 0 Odpowiedz

Dlaczego nie wypłacają dodatku na węgiel, ich tłumaczenia tj, ośrodków pomocy społecznej , ze czekają na ustawę z sejmu zmieniające termin wypłaty z 30 dni do 60 dni jest paradoksem, . Należy tych urzędników natychmiast zwolnic, przecież ustawa jest , określająca termin wypłaty dodatku do 30 dni, a oni są ponad prawem i robią co tylko chcą z obywatelami, a może wymyślą kolejny termin wypłaty ze słyszeli ze wypłaty można będzie dokonywać do 2023 roku i wtedy ich się rozliczy poprzez wyjście na ulice.